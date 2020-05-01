Чемпион мира по хоккею Охтамаа перешёл в «Локомотив»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, соглашение с игроком рассчитано до конца следующего сезона.
В минувшем сезоне Охтамаа выступал за «Барыс», за который провёл 41 матч в Континентальной хоккейной лиге, забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.
Он также является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», за который выступал с 2016 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Эдвардом Паскуале.