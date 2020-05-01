Чемпион мира по хоккею Охтамаа перешёл в «Локомотив»

Короткая ссылка
Чемпион мира по хоккею 2019 года в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа подписал контракт с ярославским «Локомотивом».
Чемпион мира по хоккею Охтамаа перешёл в «Локомотив»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, соглашение с игроком рассчитано до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне Охтамаа выступал за «Барыс», за который провёл 41 матч в Континентальной хоккейной лиге, забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

Он также является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», за который выступал с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Эдвардом Паскуале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить