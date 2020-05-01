Чемпион мира по хоккею Охтамаа перешёл в «Локомотив»

Чемпион мира по хоккею 2019 года в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, соглашение с игроком рассчитано до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне Охтамаа выступал за «Барыс», за который провёл 41 матч в Континентальной хоккейной лиге, забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

Он также является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», за который выступал с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Эдвардом Паскуале.