Экс-президент «Локомотива» рассказала, как Самохвалова отстраняли от тренировок

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что во время её работы в клубе защитника Иннокентия Самохвалова отстраняли от тренировок из-за проблем с сердцем.
Экс-президент «Локомотива» рассказала, как Самохвалова отстраняли от тренировок
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«Мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется. Хотели дать время, чтобы оно устаканилось. За этим нужно было следить. И думаю, следили», — цитирует Смородскую РБК.

Она отметила, что произошедшее является большой трагедией для всех, и выразила соболезнования семье и близким спортсмена. Она также заявила, что не может оценивать, мог ли кто-то не уследить за здоровьем, так как не видела результаты обследований последних лет.

«Когда мы им занимались, я смотрела все заключения врачей. Тогда было понятно, что парню надо дать перерыв. А сейчас сложилась очень тяжёлая ситуация», — добавила Смородская. 

20 апреля воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. 23 апреля его похоронили на Востряковском кладбище.

Ранее агент Дмитрий Селюк выразил удивление от реакции Василия Кикнадзе на его слова о смерти Самохвалова.

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