Слуцкий: безумно любим с Дзюбой друг друга

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос об отношениях с форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения», — приводит слова Слуцкого Sport24.

По его словам, они шутят на друг другом и в повседневной жизни, а уже потом всё перетекло в Instagram, где, по его мнению, это стало ещё удобнее. При этом он подчеркнул, что все их «перепалки» спонтанны и спонтанны на большой дружбе.

Ранее экс-футболист «Спартака» Ибсон признался, что не ожидал, что Дзюба станет таким успешным игроком.