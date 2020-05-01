Экс-футболист «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Ибсон поделился воспоминаниями о совместной игре с экс-форвардом команды Артёмом Дзюбой, который ныне выступает за петербургский «Зенит».
Экс-футболист «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным
  • globallookpress.com

«Дзюба был молод, когда я играл с ним. Он всегда был очень сильным и использовал эту силу, но был неуклюжим. Хотя со временем он добился прогресса и сейчас является успешным игроком. Дзюба техничный, сильный и высокий. У него есть качества отличного футболиста. Я представлял, что он станет успешным, но не настолько. Такого я не ожидал», — сказал Ибсон в совместном эфире в Instagram с журналистом Фабио Алейшо. 

При этом он отметил, что ждал очень большого прогресса от Джано Ананидзе, но игроку так и не удалось полностью реализовать свой талант.

Дзюба играл за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В его активе 38 голов и 23 голевые передачи в 164 матчах за московский клуб. 

Ранее Александр Козлов рассказал, как Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» не выкладывались на тренировках.

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