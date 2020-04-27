Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» не выкладывались на тренировках

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что иностранные футболисты московского клуба не выкладывались на тренировках.

«Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигнёй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться? Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

ОН отметил, что также ощущал некий негатив к Дзюбе со стороны Валерия Карпина.

«Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже», — добавил бывший футболист.

Дзюба играл за «Спартак» с 2006 по 2015 годы. В его активе 38 голов и 23 голевые передачи в 164 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Дзюба был включён в десятку ценных футболистов Европы с истекающими контрактами.