Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» не выкладывались на тренировках

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Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что иностранные футболисты московского клуба не выкладывались на тренировках.
Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» не выкладывались на тренировках
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«Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигнёй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться? Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

ОН отметил, что также ощущал некий негатив к Дзюбе со стороны Валерия Карпина.

«Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже», — добавил бывший футболист.

Дзюба играл за «Спартак» с 2006 по 2015 годы. В его активе 38 голов и 23 голевые передачи в 164 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Дзюба был включён в десятку ценных футболистов Европы с истекающими контрактами.

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