СМИ: Брагин рассматривается в качестве замены Кудашова на посту главного тренера СКА
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Как сообщает «Бизнес Online», кандидатом на замену Кудашова является наставник молодёжной сборной России Валерий Брагин, который вошёл в тренерский штаб СКА в январе.
Кудашов тренирует СКА с июля 2019 года. В минувшем сезоне СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Арсен Хисамутдинов перешёл из «Нефтехимика» в «Монреаль».