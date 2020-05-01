СМИ: Брагин рассматривается в качестве замены Кудашова на посту главного тренера СКА

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Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост.
СМИ: Брагин рассматривается в качестве замены Кудашова на посту главного тренера СКА
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

Как сообщает «Бизнес Online», кандидатом на замену Кудашова является наставник молодёжной сборной России Валерий Брагин, который вошёл в тренерский штаб СКА в январе.

Кудашов тренирует СКА с июля 2019 года. В минувшем сезоне СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Арсен Хисамутдинов перешёл из «Нефтехимика» в «Монреаль».

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