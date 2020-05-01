СМИ: Брагин рассматривается в качестве замены Кудашова на посту главного тренера СКА

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост.

Как сообщает «Бизнес Online», кандидатом на замену Кудашова является наставник молодёжной сборной России Валерий Брагин, который вошёл в тренерский штаб СКА в январе.

Кудашов тренирует СКА с июля 2019 года. В минувшем сезоне СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Арсен Хисамутдинов перешёл из «Нефтехимика» в «Монреаль».