Российский хоккеист Хисамутдинов перешёл из «Нефтехимика» в «Монреаль»

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Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» подписал контракт с 22-летним российским нападающим «Нефтехимика» Арсеном Хисамутдиновым.
Российский хоккеист Хисамутдинов перешёл из «Нефтехимика» в «Монреаль»
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте «Канадиенс», соглашение с игроком рассчитано на два года.

Хисамутдинов в минувшем сезоне КХЛ провёл 31 матч и набрал три очка.

Ранее ХК «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Эдвардом Паскуале.

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