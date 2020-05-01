Российский хоккеист Хисамутдинов перешёл из «Нефтехимика» в «Монреаль»

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» подписал контракт с 22-летним российским нападающим «Нефтехимика» Арсеном Хисамутдиновым.

Как сообщается на официальном сайте «Канадиенс», соглашение с игроком рассчитано на два года.

Хисамутдинов в минувшем сезоне КХЛ провёл 31 матч и набрал три очка.

Ранее ХК «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Эдвардом Паскуале.