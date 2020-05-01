Боец UFC Куцелаба: никто из дагестанцев не сильнее меня

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Молдавский боец UFC Ион Куцелаба выразил мнение, что ни один из дагестанских бойцов не превосходит его в мастерстве.
Боец UFC Куцелаба: никто из дагестанцев не сильнее меня
  • Reuters

«Сколько дагестанцев в UFC? Много, и они показывают отличные результаты. Но никто из дагестанцев не сильнее меня. Это не высокомерие или что-то подобное. Это вера в себя и в свои силы. Люди не понимают этого», — цитирует Куцелабу Sport24.

По словам молдаванина, его часто спрашивают, сильнее ли он действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Куцелаба отвечает, что это не так, но всё равно продолжает верить в свои силы.

Ранее боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, как его коллега Дмитрий Сосновский оказался под следствием по делу о хищении человека.

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