Боец UFC Куцелаба: никто из дагестанцев не сильнее меня

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба выразил мнение, что ни один из дагестанских бойцов не превосходит его в мастерстве.

«Сколько дагестанцев в UFC? Много, и они показывают отличные результаты. Но никто из дагестанцев не сильнее меня. Это не высокомерие или что-то подобное. Это вера в себя и в свои силы. Люди не понимают этого», — цитирует Куцелабу Sport24.

По словам молдаванина, его часто спрашивают, сильнее ли он действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Куцелаба отвечает, что это не так, но всё равно продолжает верить в свои силы.

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