Боец Bellator Харитонов: являюсь фанатом системы, которая была при Советском Союзе

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поздравил подписчиков с майскими праздниками, а также признался, что является фанатом системы, которая была при СССР.

«Для моих друзей не секрет, что я являюсь фанатом системы, которая была при Советском Союзе. Когда люди трудились и получали достойную заработную плату. Когда все мы были братьями и нас не делили на национальности. Когда мы верили в светлое будущее и готовы были умереть за свою страну. С праздником, дорогие друзья! Мир! Труд! Май! Только вперёд!» — сказал Харитонов в своём Instagram.

Харитонов на данный момент выступает в промоушене Bellator. На его счету 30 побед и семь поражений в MMA, а также два поединка были признаны несостоявшимися.

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