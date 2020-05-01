Боец Bellator Харитонов: являюсь фанатом системы, которая была при Советском Союзе

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поздравил подписчиков с майскими праздниками, а также признался, что является фанатом системы, которая была при СССР.
Боец Bellator Харитонов: являюсь фанатом системы, которая была при Советском Союзе
  • РИА Новости

«Для моих друзей не секрет, что я являюсь фанатом системы, которая была при Советском Союзе. Когда люди трудились и получали достойную заработную плату. Когда все мы были братьями и нас не делили на национальности. Когда мы верили в светлое будущее и готовы были умереть за свою страну. С праздником, дорогие друзья! Мир! Труд! Май! Только вперёд!» — сказал Харитонов в своём Instagram.

Харитонов на данный момент выступает в промоушене Bellator. На его счету 30 побед и семь поражений в MMA, а также два поединка были признаны несостоявшимися. 

Ранее Александр Шлеменко призвал россиян помогать друг другу в нелёгкое время. 

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