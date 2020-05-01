Главный тренер «Химок» Юран — о Губерниеве: он много на себя берёт
- РИА Новости
«Наверное, он очень много на себя берёт. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где «Химкам» быть? Пусть он решает, где «Зениту» быть. Там же он не решает, правильно?» — цитирует Юрана Metaratings.
По словам специалиста, вопрос о том, в какой лиге выступать «Химкам», находится в юрисдикции самого клуба, а не комментатора Губерниева.
При этом Юран не согласился с мотивами Губерниева, отметив, что в России 99% клубов являются государственными и содержатся на бюджетные деньги.
Ранее Губерниев рассказал, что после его высказывания о футбольном клубе «Химки» ему позвонил главный тренер команды Сергей Юран.