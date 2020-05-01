Исмаилов ответил Волкову, который встал на защиту актёра Наумова

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил выступающему в UFC соотечественнику Александру Волкову, который встал на защиту актёра Николая Наумова.
Исмаилов ответил Волкову, который встал на защиту актёра Наумова
  • АГН «Москва»

«Алекс, я тебе сейчас объясню, почему ты не понял! Ты очень высокий, оттого и понимание до твоей головы долго доходит. Или, возможно, потому что ты не находился рядом, когда мы с Коляном фотографировались! Ты, вроде, не понял, а объяснить что-то пытаешься. Не дашь Николая в обиду? Что? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» — написал Исмаилов в своём Instagram.

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. После этого Волков встал на защиту Наумова, отметив, что не понимает угроз в его адрес.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Олег Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову.

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