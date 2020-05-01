Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на пост Александра Волкова, выступающего в UFC, адресованный соотечественнику Магомеду Исмаилову, по поводу угроз в отношении актёра Николая Наумова.
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
  • РИА Новости

«Саша, у тебя другой уровень. Ты ещё можешь стать чемпионом UFC и сделать более важные вещи в жизни. Кстати, твой образ — это по-настоящему крутой образ. Вот этот стиль и надо оставить. Сразу станешь кумиром миллионов!» — написал Тактаров в комментариях под постом Волкова в Instagram.

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. После этого Волков встал на защиту Наумова.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова.

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