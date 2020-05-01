Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
- РИА Новости
«Саша, у тебя другой уровень. Ты ещё можешь стать чемпионом UFC и сделать более важные вещи в жизни. Кстати, твой образ — это по-настоящему крутой образ. Вот этот стиль и надо оставить. Сразу станешь кумиром миллионов!» — написал Тактаров в комментариях под постом Волкова в Instagram.
Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. После этого Волков встал на защиту Наумова.
3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова.