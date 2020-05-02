Боец ACA Тони Джонсон не считает, что Нурмагомедов испугался боя с Фергюсоном

Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, считает, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 не из-за страха.

«Хабиб — крутой, готов драться когда, где и с кем угодно. Так сложились обстоятельства. Он такой же человек — если запрещён выезд из России, он ничего не может поделать. UFC 249 должен был состояться 18 апреля, но сверху сказали «нет» и всё отменили. В итоге Фергюсон тоже не смог провести бой. Так что я не думаю, что Нурмагомедов испугался. Просто в ситуации с коронавирусом всем нужно проявлять осторожность», — сказал Джонсон в интервью RT.

Ранее спортсмен раскритиковал решение UFC проводить турниры в условиях пандемии.