В «Балтике» оценили экономический эффект от досрочного завершения сезона ФНЛ

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев оценил экономический эффект от возможного досрочного завершения сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Досрочное завершение ФНЛ позволит всем клубам сэкономить порядка 40 млн рублей точно. Это и премиальные, и логистика, и проживание. Клубы опирались на этот факт тоже, принимая решение», — приводит слова Качукаева РИА Новости.

Он отметил, что возобновление сезона стало бы слишком большой нагрузкой для игроков ввиду длительного перерыва из-за карантина, а также добавил, что игры при пустых трибунах привели бы к отсутствию должной мотивации.

Розыгрыш ФНЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент остановки было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.