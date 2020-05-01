В «Балтике» оценили экономический эффект от досрочного завершения сезона ФНЛ

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Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев оценил экономический эффект от возможного досрочного завершения сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.
В «Балтике» оценили экономический эффект от досрочного завершения сезона ФНЛ
  • © Пресс-служба ФНЛ

«Досрочное завершение ФНЛ позволит всем клубам сэкономить порядка 40 млн рублей точно. Это и премиальные, и логистика, и проживание. Клубы опирались на этот факт тоже, принимая решение», — приводит слова Качукаева РИА Новости.

Он отметил, что возобновление сезона стало бы слишком большой нагрузкой для игроков ввиду длительного перерыва из-за карантина, а также добавил, что игры при пустых трибунах привели бы к отсутствию должной мотивации.

Розыгрыш ФНЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент остановки было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.

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