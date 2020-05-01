Наумов объяснил, почему «Локомотив» отказался купить Неймара

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о роли главного тренера команды Юрия Сёмина в решении отказаться от трансфера бразильского форварда Неймара.
Наумов объяснил, почему «Локомотив» отказался купить Неймара
  • Reuters

«История с Неймаром началась, когда Сёмина не было в клубе. Да, возник вопрос, рассматривать ли этот трансфер. Но нужно понимать, что Неймар был никем. Он был мальчишкой. И мы не стали рассматривать эту сделку, когда за него запросили сумасшедшие деньги. И при Сёмине это решение приняли окончательно», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».

Он отметил, что в то время Неймар согласился бы приехать в Россию.

«Но, насколько я помню, речь шла о сумме большей, чем 5 млн. Но Неймар мог бы не стать тем Неймаром, согласись он на переезд в Россию. Надо найти свой клуб, тропинку в футболе. Здесь не может быть сослагательного наклонения. Тогда он был никому не известным человеком, и мы не были готовы купить за большие деньги молодого парня», — добавил бывший руководитель клуба.

Ранее экс-скаут «Локомотива» рассказал, как Сёмин отказался от Неймара.

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