Войнов не ведёт переговоры с клубами КХЛ и склоняется к переходу в НХЛ

Короткая ссылка
Станислав Романов, агент российского хоккеиста Вячеслава Войнова, рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.
Войнов не ведёт переговоры с клубами КХЛ и склоняется к переходу в НХЛ
  • РИА Новости

«На данный момент мы склоняемся к НХЛ. С клубами КХЛ до сегодняшнего дня переговоров не вели и не ведём», — приводит слова Романова ТАСС.

30-летний Войнов стал неограниченно свободным агентом после истечения контракта с омским «Авангардом», в составе которого он провёл сезон-2019/20, набрав 41 (11 + 30) очко в 59 матчах.

Хоккеист был дисквалифицирован НХЛ в 2015 году за нанесение побоев супруге. 

Ранее «Авангард» объявил об уходе Войнова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить