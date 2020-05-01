Войнов не ведёт переговоры с клубами КХЛ и склоняется к переходу в НХЛ

Станислав Романов, агент российского хоккеиста Вячеслава Войнова, рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.

«На данный момент мы склоняемся к НХЛ. С клубами КХЛ до сегодняшнего дня переговоров не вели и не ведём», — приводит слова Романова ТАСС.

30-летний Войнов стал неограниченно свободным агентом после истечения контракта с омским «Авангардом», в составе которого он провёл сезон-2019/20, набрав 41 (11 + 30) очко в 59 матчах.

Хоккеист был дисквалифицирован НХЛ в 2015 году за нанесение побоев супруге.

Ранее «Авангард» объявил об уходе Войнова.