Журова об итогах расследования WADA: может быть, обманщики окажутся не обманщиками

Депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова призвала не делать поспешных выводов из заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) об обнаружении 57 подозрительных случаев в ходе проверки проб российских спортсменов.

«У многих есть такое заблуждение или незнание, что в WADA работает какая-то антидопинговая комиссия, принимающая решение по каждому спортсмену. WADA это не разбирает, она просто информирует, что есть такие случаи», — цитирует Журову РИА Новости.

Она добавила, что в WADA нет информации о спортсменах с терапевтическими исключениями, поэтому подозрительные случаи рассматриваются международными федерациями.

«Поэтому может быть, что обманщики окажутся не обманщиками. Надо подождать, посмотреть, как каждая федерация рассмотрит каждый случай», — заключила она.

В ходе перепроверки данных московской лаборатории было выявлено 57 подозрительных проб российских спортсменов. Их дела направлены в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал результаты исследования WADA.