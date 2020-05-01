Врач «Локомотива» работает в больнице для заразившихся коронавирусом

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, что уже полторы недели работает в госпитале для больных коронавирусом.

«Деньги для нас были не главным фактором. Мы могли бы сидеть дома, но устали. Ничего пафосного в этом нет. В больнице требовались люди, а мы всё равно сидели без дела, поскольку на карантине нет тренировок. Почувствовали врачебную ответственность. Было желание помочь коллегам», — приводит слова Карлицкого Sport.ru.

Медик добавил, что на данный момент трудно предсказать, когда закончится эпидемия.

«Всё зависит не от государства, а от каждого из нас. Если бы все соблюдали режим самоизоляции и месяц не выходили на улицу, это всё закончилось бы через месяц», — добавил он.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что футболистам страшно возвращаться на поле во время пандемии.