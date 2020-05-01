Ганус считает, что WADA вернёт аккредитацию московской лаборатории не раньше чем через восемь лет

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вернуть аккредитацию московской лаборатории.

«Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории. Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы ещё и платим за всё», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он отметил, что необходимо, чтобы в России были три антидопинговые лаборатории, а не одна.

«У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь. Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями», — добавил глава РУСАДА.

Аккредитация московской лаборатории была приостановлена ещё в 2016 году.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.