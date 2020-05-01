Беттмэн доволен диалогом с профсоюзом по ситуации с приостановкой сезона НХЛ из-за пандемии
- Reuters
«Мы общаемся чрезвычайно сплочённо, конструктивно и приветливо, я не могу быть более доволен проходящим общением. Однако едва ли кто-то знает о сроках возобновления сезона наверняка. Мы идём шаг за шагом, потому что здоровье и хорошее самочувствие игроков являются для нас приоритетом», — приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги.
НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Беттмэн сомневается в том, что следующий сезон удастся начать в октябре.