Беттмэн доволен диалогом с профсоюзом по ситуации с приостановкой сезона НХЛ из-за пандемии

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн доволен диалогом между лигой и Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги по вопросу возможного возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Беттмэн доволен диалогом с профсоюзом по ситуации с приостановкой сезона НХЛ из-за пандемии
  • Reuters

«Мы общаемся чрезвычайно сплочённо, конструктивно и приветливо, я не могу быть более доволен проходящим общением. Однако едва ли кто-то знает о сроках возобновления сезона наверняка. Мы идём шаг за шагом, потому что здоровье и хорошее самочувствие игроков являются для нас приоритетом», — приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги. 

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Беттмэн сомневается в том, что следующий сезон удастся начать в октябре.

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