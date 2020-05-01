Комиссар НХЛ сомневается, что следующий сезон удастся начать в октябре

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн допустил смещение сроков начала следующего сезона из-за пандемии коронавируса.

«Мы достаточно гибки относительно сроков начала. Едва ли возможно, чтобы следующий чемпионат мы начали в октябре, как обычно. Если это придётся сделать в ноябре или декабре, мы эти варианты рассмотрим. Мы собираемся принимать правильные, взвешенные и осторожные решения. Это не гонка, где надо прийти первыми. Надо, чтобы возвращение произошло в правильное время и при правильных обстоятельствах», — приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее в НХЛ опровергли договорённость о сроках возобновления сезона.