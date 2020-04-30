Непомнящий обыграл Фируджу в заключительном туре шахматного онлайн-турнира

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил иранца Алирезу Фируджу в заключительном туре шахматного онлайн-турнира.
Непомнящий обыграл Фируджу в заключительном туре шахматного онлайн-турнира
  • РИА Новости

По итогам четырёх партий матч завершился вничью, из-за чего был проведён «армагеддон», в котором победил россиянин.

Таким образом, Непомнящий набрал восемь очков и занял пятое место по итогам турнира.

В полуфиналы же вышли четыре лидера: представитель США Хикару Накамура, китаец Дин Лижэнь, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана. За выход в финал Накамура сыграет с Каруаной, а Лижэнь — с Карлсеном.

Ранее сообщалось, что Накамура и Каруана догнали Карлсена в таблице онлайн-турнира по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить