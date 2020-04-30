Непомнящий обыграл Фируджу в заключительном туре шахматного онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил иранца Алирезу Фируджу в заключительном туре шахматного онлайн-турнира.

По итогам четырёх партий матч завершился вничью, из-за чего был проведён «армагеддон», в котором победил россиянин.

Таким образом, Непомнящий набрал восемь очков и занял пятое место по итогам турнира.

В полуфиналы же вышли четыре лидера: представитель США Хикару Накамура, китаец Дин Лижэнь, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана. За выход в финал Накамура сыграет с Каруаной, а Лижэнь — с Карлсеном.

Ранее сообщалось, что Накамура и Каруана догнали Карлсена в таблице онлайн-турнира по шахматам.