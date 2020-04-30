Геркус ответил на вопрос, мог ли Анчелотти возглавить «Локомотив»
- Reuters
«Один из агентов предложил мне встретиться с Анчелотти, поговорить о российском футболе, в том числе и о «Локомотиве». Мог ли он возглавить «Локо»? Не мог, при всей нашей любви к «Локомотиву» и РПЛ Карло Анчелотти — немного другой уровень», — сказал Геркус в интервью на YouTube-канале «Футбольный Биги».
На данный момент итальянский специалист возглавляет «Эвертон».
Ранее Геркус заявил, что Сергей Семак мог возглавить «Локомотив».