СМИ: Экс-чемпион мира по боксу Штурм приговорён к трём годам тюрьмы

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Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Феликс Штурм приговорён к трём годам тюремного заключения.
СМИ: Экс-чемпион мира по боксу Штурм приговорён к трём годам тюрьмы
  • Reuters

По информации Süddeutsche Zeitung, бывший чемпион мира по боксу Феликс Штурм был приговорён к трём годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

Отмечается, что спортсмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в €1 млн. И это притом, что изначально ему вменялось сокрытие €5,8 млн.

За свою профессиональную карьеру Штурм провёл 49 поединков. В 40 из них он одержал победу (18 — досрочно), в шести — уступил, а ещё три завершил вничью. В двух последних боях бился с россиянином Фёдором Чудиновым. В первом случае он проиграл раздельным решением судей, а затем выиграл решением большинства.

Ранее обладатель «Золотого мяча» 2005 года экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о своём попадании в тюрьму в Парагвае.

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