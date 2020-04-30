СМИ: Экс-чемпион мира по боксу Штурм приговорён к трём годам тюрьмы
- Reuters
По информации Süddeutsche Zeitung, бывший чемпион мира по боксу Феликс Штурм был приговорён к трём годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
Отмечается, что спортсмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в €1 млн. И это притом, что изначально ему вменялось сокрытие €5,8 млн.
За свою профессиональную карьеру Штурм провёл 49 поединков. В 40 из них он одержал победу (18 — досрочно), в шести — уступил, а ещё три завершил вничью. В двух последних боях бился с россиянином Фёдором Чудиновым. В первом случае он проиграл раздельным решением судей, а затем выиграл решением большинства.
Ранее обладатель «Золотого мяча» 2005 года экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о своём попадании в тюрьму в Парагвае.