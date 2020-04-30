Суд в Москве расторг брак между певицей Лолитой и теннисистом Ивановым
- РИА Новости
«Сегодня суд принял решение о расторжении брака, мы отказались от доказывания его фиктивности, чтобы не затягивать судебный процесс», — цитирует РИА Новости адвоката Милявской Сергея Жорина.
По словам адвоката, в настоящее время делом продолжают заниматься полиция и прокуратура. Как сказал Жорин, сторона Милявской подала заявление, в настоящее время проходит проверка.
Пара поженилась в 2010 году и прожила в браке более девяти лет. Иванов, который моложе Милявский на 11 лет, стал пятым супругом Лолиты.
Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи по иску к экс-футболисту сборной России Александру Кержакову от его первой супруги Марии в части суммы выплаты алиментов.