СМИ: УЕФА может лишить клубы из Нидерландов одной путёвки в еврокубки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность лишения Нидерландов одного места в еврокубках на будущий сезон из-за досрочного завершения сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AD, УЕФА может лишить Нидерланды одной путёвки в европейские клубные турниры в сезоне-2020/21.

В таком случае «Виллем II» лишится возможности выступить в Лиге Европы, а «Фейеноорд» будет вынужден начать выступление в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а не с группового.

24 апреля руководство чемпионата Нидерландов по футболу приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральных полях оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.