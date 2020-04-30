СМИ: УЕФА может лишить клубы из Нидерландов одной путёвки в еврокубки

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность лишения Нидерландов одного места в еврокубках на будущий сезон из-за досрочного завершения сезона.
СМИ: УЕФА может лишить клубы из Нидерландов одной путёвки в еврокубки
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AD, УЕФА может лишить Нидерланды одной путёвки в европейские клубные турниры в сезоне-2020/21.

В таком случае «Виллем II» лишится возможности выступить в Лиге Европы, а «Фейеноорд» будет вынужден начать выступление в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а не с группового.

24 апреля руководство чемпионата Нидерландов по футболу приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральных полях оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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