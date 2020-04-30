Девушка Дибалы опровергла информацию о четвёртом положительном тесте игрока на коронавирус

Короткая ссылка
Ориана Сабатини, девушка нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, опровергла информацию, что её молодой человек в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.
Девушка Дибалы опровергла информацию о четвёртом положительном тесте игрока на коронавирус
  • Reuters

«Не знаю, откуда пошла информация про то, что Пауло вновь сдал положительный тест на коронавирус. Да, он сделал ещё один анализ, но нам ещё не пришли его результаты», — цитирует Сабатини Football Italia.

По словам девушки Дибала, они вместе с футболистом являются общительными и открытыми людьми, которые не собираются скрывать подобные подробности. 

При этом Сабатини отметила, что сама получила отрицательный результат теста на коронавирус, но 100-процентной уверенности в этом нет.

Дибала известен по выступлениям за аргентинский «Институто» и итальянский «Палермо». Состав «Ювентуса» он пополнил в 2015 году. На его счету 191 матч и 81 гол в составе туринцев.

Ранее сообщалось, что Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить