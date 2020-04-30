Девушка Дибалы опровергла информацию о четвёртом положительном тесте игрока на коронавирус

Ориана Сабатини, девушка нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, опровергла информацию, что её молодой человек в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.

«Не знаю, откуда пошла информация про то, что Пауло вновь сдал положительный тест на коронавирус. Да, он сделал ещё один анализ, но нам ещё не пришли его результаты», — цитирует Сабатини Football Italia.

По словам девушки Дибала, они вместе с футболистом являются общительными и открытыми людьми, которые не собираются скрывать подобные подробности.

При этом Сабатини отметила, что сама получила отрицательный результат теста на коронавирус, но 100-процентной уверенности в этом нет.

Дибала известен по выступлениям за аргентинский «Институто» и итальянский «Палермо». Состав «Ювентуса» он пополнил в 2015 году. На его счету 191 матч и 81 гол в составе туринцев.

Ранее сообщалось, что Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.