Девушка Дибалы опровергла информацию о четвёртом положительном тесте игрока на коронавирус
- Reuters
«Не знаю, откуда пошла информация про то, что Пауло вновь сдал положительный тест на коронавирус. Да, он сделал ещё один анализ, но нам ещё не пришли его результаты», — цитирует Сабатини Football Italia.
По словам девушки Дибала, они вместе с футболистом являются общительными и открытыми людьми, которые не собираются скрывать подобные подробности.
При этом Сабатини отметила, что сама получила отрицательный результат теста на коронавирус, но 100-процентной уверенности в этом нет.
Дибала известен по выступлениям за аргентинский «Институто» и итальянский «Палермо». Состав «Ювентуса» он пополнил в 2015 году. На его счету 191 матч и 81 гол в составе туринцев.
Ранее сообщалось, что Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.