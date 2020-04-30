Биатлонист Волков прокомментировал решение завершить карьеру

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков объяснил решение завершить карьеру.

«Планировал завершить карьеру на чемпионате России, но его перенесли. Почему принял решение завершить карьеру? Дело было не в том, чтобы выйти на прежний уровень, а в нежелании это делать. Переломный момент случился, когда меня не пригласили на Олимпиаду. Для меня это было тяжело в психологическом плане», — заявил Волков в эфире «Матч ТВ».

20 апреля стало известно, что биатлонист может войти в обновлённый тренерский штаб сборной России. Он будет отвечать за подготовку резервного состава.

«Видел себя в этой роли, но не ожидал, что всё получится так быстро. Говорили об этом с Евгением Редькиным. Он предложил мою кандидатуру Валерию Польховскому. Мы с ним созвонились, обсудили мой настрой. После этого я, как и все, ждал решения правления Союза биатлонистов России (СБР)», — добавил Волков.

Ранее экс-биатлонист Дмитрий Ярошенко рассказал о проблемах внутри СБР.