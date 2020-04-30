Биатлонист Волков прокомментировал решение завершить карьеру

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Чемпион мира по биатлону Алексей Волков объяснил решение завершить карьеру.
Биатлонист Волков прокомментировал решение завершить карьеру
  • РИА Новости

«Планировал завершить карьеру на чемпионате России, но его перенесли. Почему принял решение завершить карьеру? Дело было не в том, чтобы выйти на прежний уровень, а в нежелании это делать. Переломный момент случился, когда меня не пригласили на Олимпиаду. Для меня это было тяжело в психологическом плане», — заявил Волков в эфире «Матч ТВ».

20 апреля стало известно, что биатлонист может войти в обновлённый тренерский штаб сборной России. Он будет отвечать за подготовку резервного состава.

«Видел себя в этой роли, но не ожидал, что всё получится так быстро. Говорили об этом с Евгением Редькиным. Он предложил мою кандидатуру Валерию Польховскому. Мы с ним созвонились, обсудили мой настрой. После этого я, как и все, ждал решения правления Союза биатлонистов России (СБР)», — добавил Волков.

Ранее экс-биатлонист Дмитрий Ярошенко рассказал о проблемах внутри СБР.

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