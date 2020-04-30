Ярошенко: СБР нужна смена правления или же смена президента

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением о проблемах внутри Союза биатлонистов России (СБР).

«Когда Владимир Драчёв назначил Валерия Польховского главным тренером, дав ему возможность формировать тренерский штаб, я думал, что они пришли к компромиссу и на этом конфликт будет исчерпан. Но оказалось, что это не так и лёгкое лечение не поможет. Нужна операция, то есть смена правления или же смена президента. Нужно, чтобы глава пришёл не с волшебными словами о куче денег и готовности развивать биатлон, а с меньшим количеством слов, но с реальной финансовой поддержкой со стороны серьёзных спонсоров, которые помогут выйти из этой ситуации», — цитирует Ярошенко News.ru.

Президент СБР Владимир Драчёв остался недоволен тем, что выбрали Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на должность старших тренеров национальной команды страны, и позволил себе публичную критику специалистов.

Ранее правление СБР инициировало внеочередные выборы президента организации.