Российских регбистов начнут тестировать на коронавирус

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Участников чемпионата России по регби, который должен стартовать 13 июня, будут тестировать на коронавирус в целях избежания случаев заражения.
Российских регбистов начнут тестировать на коронавирус
  • РИА Новости

По словам президента Федерации регби России (ФРР) Игоря Артемьева, в настоящий момент организация закупает тест-системы.

«Мы позаботимся, чтобы эти тест-системы были в распоряжении врачей всех команд премьер-лиги и сборных, чтобы игроки проходили это тестирование, чтобы мы были убеждены, что, даже если мы играем без зрителей на трибунах, на поле находятся только здоровые игроки», — приводит слова функционера РИА Новости.

Артемьев также отметил, что хочет добиться от глав регионов разрешения тренироваться примерно с 20 мая.

Изначально чемпионат России должен был начаться в конце апреля. Однако 26 марта турнир отложили минимум до 27 мая, а 29 апреля предварительно назначили на 13 июня. До 11 мая ФРР должна составить проект календаря с учётом планируемого возобновления соревнований.

Ранее сообщалось, что стали известны условия возобновления чемпионата России по водному поло.

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