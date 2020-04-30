Российских регбистов начнут тестировать на коронавирус

Участников чемпионата России по регби, который должен стартовать 13 июня, будут тестировать на коронавирус в целях избежания случаев заражения.

По словам президента Федерации регби России (ФРР) Игоря Артемьева, в настоящий момент организация закупает тест-системы.

«Мы позаботимся, чтобы эти тест-системы были в распоряжении врачей всех команд премьер-лиги и сборных, чтобы игроки проходили это тестирование, чтобы мы были убеждены, что, даже если мы играем без зрителей на трибунах, на поле находятся только здоровые игроки», — приводит слова функционера РИА Новости.

Артемьев также отметил, что хочет добиться от глав регионов разрешения тренироваться примерно с 20 мая.

Изначально чемпионат России должен был начаться в конце апреля. Однако 26 марта турнир отложили минимум до 27 мая, а 29 апреля предварительно назначили на 13 июня. До 11 мая ФРР должна составить проект календаря с учётом планируемого возобновления соревнований.

Ранее сообщалось, что стали известны условия возобновления чемпионата России по водному поло.