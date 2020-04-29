Стали известны условия возобновления чемпионата России по водному поло

Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов назвал условия возобновления чемпионата страны после снятия карантина.

«Будем советоваться с клубами, запросим их мнение. Принимать решение будем исходя из ситуации. Мы будем выполнять все требования руководства страны, руководства спорта и действовать сообразно этому. Чемпионат может возобновиться, только когда будут сняты все ограничения по тренировкам по стране. Важно, чтобы все команды могли тренироваться», — приводит слова функционера РИА Новости.

Шаронов также выразил надежду, что в ближайшее время начнут открываться тренировочные базы.

Ранее сообщалось, что хоккеист Евгений Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге.