Стали известны условия возобновления чемпионата России по водному поло

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Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов назвал условия возобновления чемпионата страны после снятия карантина.
Стали известны условия возобновления чемпионата России по водному поло
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Будем советоваться с клубами, запросим их мнение. Принимать решение будем исходя из ситуации. Мы будем выполнять все требования руководства страны, руководства спорта и действовать сообразно этому. Чемпионат может возобновиться, только когда будут сняты все ограничения по тренировкам по стране. Важно, чтобы все команды могли тренироваться», — приводит слова функционера РИА Новости.

Шаронов также выразил надежду, что в ближайшее время начнут открываться тренировочные базы. 

Ранее сообщалось, что хоккеист Евгений Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге.

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