Кирьос раскритиковал Тима за отказ помогать теннисистам с низким рейтингом

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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал заявление австрийца Доминика Тима, отказавшегося поддержать фонд помощи теннисистам с низким рейтингом.
Кирьос раскритиковал Тима за отказ помогать теннисистам с низким рейтингом
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Он до сих пор не понимает сути. Тому, кто на верхних позициях в рейтинге ATP, платят слишком много, всем остальным остаётся мало. Речь идёт о помощи, которую мы можем себе позволить. Профессиональный теннисист или любитель — просто поставь себя на их место», — приводит слова Кирьоса Sky Sports.

Идея создания фонда принадлежит первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Он призвал теннисистов помочь коллегам, оказавшимся в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса.

Тим заявил, что игроки с низким рейтингом не нуждаются в поддержке, так как многие из них не отдаются спорту на 100%.

Ранее руководители ATP и WTA поддержали идею об объединении организаций.

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