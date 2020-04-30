Кирьос раскритиковал Тима за отказ помогать теннисистам с низким рейтингом
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- globallookpress.com
«Он до сих пор не понимает сути. Тому, кто на верхних позициях в рейтинге ATP, платят слишком много, всем остальным остаётся мало. Речь идёт о помощи, которую мы можем себе позволить. Профессиональный теннисист или любитель — просто поставь себя на их место», — приводит слова Кирьоса Sky Sports.
Идея создания фонда принадлежит первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Он призвал теннисистов помочь коллегам, оказавшимся в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса.
Тим заявил, что игроки с низким рейтингом не нуждаются в поддержке, так как многие из них не отдаются спорту на 100%.
Ранее руководители ATP и WTA поддержали идею об объединении организаций.