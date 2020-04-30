Хабибулин рассказал, кого напоминает ему Кучеров

Обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин сравнил нынешнего форварда команды Никиту Кучерова со своим партнёром по команде Мартеном Сен-Луи.

«Кучеров более динамичный, чем Брэд Ричардс. Ричардс был не самым быстрым, но очень умным хоккеистом с хорошим броском. Я думаю, что Никита побыстрее, да и мастерства у него побольше. Кучерова проще сравнить с Сен-Луи», — цитирует Хабибулина «Спорт-Экспресс».

Сен-Луи дважды был самым результативным игроком НХЛ («Арт Росс Трофи») в 2004 и 2013 годах, а также выигрывал награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ (2004 год). Кучеров является действующим обладателем обеих наград.

Ранее Ожиганов заявил, что в системе СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гусева и Кучерова.