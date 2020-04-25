Ожиганов: в системе СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гусева и Кучерова

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Защитник СКА Игорь Ожиганов высказал мнение, что в системе петербургского клуба есть игрок, по своему потенциалу сравнимый с форвардом «Нью-Джерси Дэвилз» Никитой Гусевым и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.
Ожиганов: в системе СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гусева и Кучерова
  • РИА Новости

«У СКА есть небольшой запас прочности в плане собственной молодёжи, уже в прошлом сезоне дававшей результат. К тому же в системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова. Не буду называть имя, чтобы не нагнетать на него давление. Но я в нём уверен», — цитирует хоккеиста «Спорт день за днем».

Никита Кучеров является действующим обладателем «Арт Росс Трофи» — приза самому результативному хоккеисту Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что хоккеисты СКА помогли социальным организациям Санкт-Петербурга.

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