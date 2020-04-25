Ожиганов: в системе СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гусева и Кучерова
- РИА Новости
«У СКА есть небольшой запас прочности в плане собственной молодёжи, уже в прошлом сезоне дававшей результат. К тому же в системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова. Не буду называть имя, чтобы не нагнетать на него давление. Но я в нём уверен», — цитирует хоккеиста «Спорт день за днем».
Никита Кучеров является действующим обладателем «Арт Росс Трофи» — приза самому результативному хоккеисту Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее сообщалось, что хоккеисты СКА помогли социальным организациям Санкт-Петербурга.