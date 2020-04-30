Источник: ряд клубов РПЛ всерьёз настроен завершить сезон

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) настроены досрочно завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

«Ряд клубов РПЛ всерьёз настроен завершить сезон. С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддержит большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, что к их числу присоединится и «Ростов». Многие участники футбольной жизни в России уверены: если завершить сезон-2019/20 сейчас, то это может спасти сезон-2020/21. Так его можно будет сыграть в традиционные сроки и с адекватным регламентом. Если сезон в РПЛ доигран не будет, в следующем нас ждёт расширение до 18 команд», — написал в своём Telegram-канале известный комментатор Нобель Арустамян.

Также по словам источника, не исключёно, что распределение мест в турнирной таблице пройдёт согласно положению команд на момент окончания первого круга.



«Главная дилемма — это распределение мест в еврокубках. Есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по результатам первого круга. По завершении 15-го тура лидером был «Зенит», за ним шли «Ростов» и «Локомотив» (по 30 очков), следом — «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал». Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи», — добавил Арустамян.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» выступили против снижения зарплаты в мае на 40%.