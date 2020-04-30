Моуринью: я скучаю по нашему прежнему миру

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своём отношении к приостановке сезона-2019/20 из-за всемирной пандемии коронавируса.
Моуринью: я скучаю по нашему прежнему миру
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Конечно, я скучаю по футболу. Но хотел бы сказать, что больше скучаю по нашему прежнему миру. Как, наверное, и все остальные. Просто футбол является частью моего мира. Впрочем, нужно сохранять спокойствие, ведь сейчас идёт битва, в которой мы все должны участвовать. Если мы доиграем сезон, это будет хорошо для всех. Даже если мы будем играть без зрителей на трибунах, совсем без зрителей мы точно не останемся. Миллионы людей будут смотреть трансляции. В день, когда мы выйдем на поле пустого стадиона, он перестанет быть пустым», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Сезон АПЛ был приостановлен после 29-го тура. Ожидается, что чемпионат может возобновиться в июне.

Ранее в АПЛ сообщили, что рассмотрят инициативу проверять игроков на коронавирус дважды в неделю.

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