СМИ: В АПЛ рассмотрят инициативу проверять игроков на коронавирус дважды в неделю

Короткая ссылка
Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) будет предложено тестировать футболистов и персонал на наличие коронавируса как минимум два раза в неделю.
СМИ: В АПЛ рассмотрят инициативу проверять игроков на коронавирус дважды в неделю
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, данное предложение было подготовлено медицинским советником АПЛ Марком Джиллеттом после консультаций с представителями других европейских лиг, включая Ла Лигу и Бундеслигу. Отмечается, что тесты будут оплачены лигой из частных источников финансирования.

Клубам предложат обсудить данную идею во время собрания владельцев 1 мая.

Сезон в АПЛ на данный момент прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее Невилл негативно высказался о намерении возобновить АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить