СМИ: В АПЛ рассмотрят инициативу проверять игроков на коронавирус дважды в неделю

Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) будет предложено тестировать футболистов и персонал на наличие коронавируса как минимум два раза в неделю.

Reuters

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, данное предложение было подготовлено медицинским советником АПЛ Марком Джиллеттом после консультаций с представителями других европейских лиг, включая Ла Лигу и Бундеслигу. Отмечается, что тесты будут оплачены лигой из частных источников финансирования. Клубам предложат обсудить данную идею во время собрания владельцев 1 мая. Сезон в АПЛ на данный момент прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее Невилл негативно высказался о намерении возобновить АПЛ.