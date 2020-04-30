СМИ: В АПЛ рассмотрят инициативу проверять игроков на коронавирус дважды в неделю
- Reuters
Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, данное предложение было подготовлено медицинским советником АПЛ Марком Джиллеттом после консультаций с представителями других европейских лиг, включая Ла Лигу и Бундеслигу. Отмечается, что тесты будут оплачены лигой из частных источников финансирования.
Клубам предложат обсудить данную идею во время собрания владельцев 1 мая.
Сезон в АПЛ на данный момент прерван из-за пандемии коронавируса.
Ранее Невилл негативно высказался о намерении возобновить АПЛ.