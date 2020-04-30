Лобов считает, что Нурмагомедов должен драться с Макгрегором перед боем с Фергюсоном

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артём Лобов считает, что в этом году нужно организовать реванш между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титула в двух дивизионах Конором Макгрегором.

«Бой Фергюсона и Гэтжи будет жестоким. Им потребуется год для восстановления, а пока Нурмагомедов может подраться с Макгрегором. Никто не отрицает статус претендента Тони, но бой сорвался. А Конор заслужил любой бой, какой попросит. Напомню, что он принял поединок с Нурмагомедовым после длительного перерыва и боя в боксе», — заявил Лобов в интервью на YouTube-канале The Schmo.

Первый бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее в соцсетях неоднозначно отреагировали на избиение бойца Кузнецова, оскорбившего Нурмагомедова.