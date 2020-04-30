Лобов считает, что Нурмагомедов должен драться с Макгрегором перед боем с Фергюсоном

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артём Лобов считает, что в этом году нужно организовать реванш между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титула в двух дивизионах Конором Макгрегором.
Лобов считает, что Нурмагомедов должен драться с Макгрегором перед боем с Фергюсоном
  • Reuters

«Бой Фергюсона и Гэтжи будет жестоким. Им потребуется год для восстановления, а пока Нурмагомедов может подраться с Макгрегором. Никто не отрицает статус претендента Тони, но бой сорвался. А Конор заслужил любой бой, какой попросит. Напомню, что он принял поединок с Нурмагомедовым после длительного перерыва и боя в боксе», — заявил Лобов в интервью на YouTube-канале The Schmo.

Первый бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее в соцсетях неоднозначно отреагировали на избиение бойца Кузнецова, оскорбившего Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить