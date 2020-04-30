FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский — 10-й

Короткая ссылка
Авторитетный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.
FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский — 10-й
  • Reuters

На первое место составители списка поставили британца Алекса Фергюсона, долгие годы работавшего с «Манчестер Юнайтед». Вторая и третья строчки были отданы голландцам Ринусу Михелсу и Йохану Кройфу. Из практикующих специалистов в топ-10 вошёл наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Советский и украинский тренер Валерий Лобановский замкнул первую десятку.

На 24-е место попал бывший наставник сборной России Фабио Капелло, на 34-е — легендарный тренер московского «Торпедо» Виктор Маслов, а на 61-е — Невио Скала, работавший со «Спартаком». Экс-тренеры «Зенита» Мирча Луческу и Роберто Манчини удостоились 87-й и 97-й позиций соответственно.

Ранее сообщалось, что 95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить