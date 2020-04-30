FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории, Лобановский — 10-й

Авторитетный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.

На первое место составители списка поставили британца Алекса Фергюсона, долгие годы работавшего с «Манчестер Юнайтед». Вторая и третья строчки были отданы голландцам Ринусу Михелсу и Йохану Кройфу. Из практикующих специалистов в топ-10 вошёл наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Советский и украинский тренер Валерий Лобановский замкнул первую десятку.

На 24-е место попал бывший наставник сборной России Фабио Капелло, на 34-е — легендарный тренер московского «Торпедо» Виктор Маслов, а на 61-е — Невио Скала, работавший со «Спартаком». Экс-тренеры «Зенита» Мирча Луческу и Роберто Манчини удостоились 87-й и 97-й позиций соответственно.

Ранее сообщалось, что 95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса.