Старт чемпионата России по регби перенесён на 13 июня

Федерация регби России (ФРР) отложила старт чемпионата страны до 13 июня.

Об этом информирует пресс-служба ФРР. До 11 мая организация должна составить проект календаря с учётом планируемого возобновления соревнований. Матчи будут проходить без зрителей.

«Учитывая дополнительные возможные ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также связанные с этим финансовые и иные риски, принять за основу проведения чемпионата России по регби в сезоне-2020/21 следующую схему: регулярный чемпионат по круговой системе (один круг, каждая команда играет с каждой один раз) и серия плей-офф», — говорится в заявлении ФРР.

Изначально чемпионат России должен был начаться в конце апреля. Однако 26 марта турнир отложили минимум до 27 мая.

Ранее сообщалось, что стали известны условия возобновления чемпионата России по водному поло.