Польховский не намерен баллотироваться в президенты СБР
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- РИА Новости
«Откровенно скажу, что таких планов у меня не было и сейчас нет. Я думаю, что есть более достойные люди, которые выставят свои кандидатуры. Я не планирую», — приводит слова Польховского РИА Новости.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.
СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
Ранее Анфиса Резцова высказала мнение, что Польховский может баллотироваться на пост президента СБР и будет совмещать должность с работой в национальной команде.