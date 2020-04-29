Польховский не намерен баллотироваться в президенты СБР

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации.
Польховский не намерен баллотироваться в президенты СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Откровенно скажу, что таких планов у меня не было и сейчас нет. Я думаю, что есть более достойные люди, которые выставят свои кандидатуры. Я не планирую», — приводит слова Польховского РИА Новости.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее Анфиса Резцова высказала мнение, что Польховский может баллотироваться на пост президента СБР и будет совмещать должность с работой в национальной команде.

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