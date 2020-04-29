Резцова считает, что Польховский будет совмещать должности президента СБР и главного тренера сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение, что Валерий Польховский может баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) и будет совмещать должность с работой в национальной команде.

«Учитывая, что сейчас СБР находится в серьёзном финансовом кризисе, любому из кандидатов будет сложно исправить положение. Я предполагаю, что свою кандидатуру выдвинет Польховский. И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберёт новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его», — приводит слова Резцовой «Известия».

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее действующий глава СБР Владимир Драчёв ответил на вопрос по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов.