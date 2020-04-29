Романцев о лимите на легионеров: играть должен тот, кто сильнее

Прославленный тренер, бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

«Футбол сам по себе абсолютно идеален: 11 на 11, два по 45, забивай и не пропускай. Всё, что ему навязывают искусственно, портит игру. Чем дальше, тем яснее я это понимаю», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Он отметил, что раньше даже желал, чтобы российские игроки не могли уезжать за границу, но позднее поменял своё мнение на этот счёт.

«С лимитом всё очень просто на самом деле: в футбол должен играть тот, кто сильнее. Хоть он бразилец, хоть испанец, хоть свой. Но если своих не смогли вырастить — кто виноват, кроме нас самих?» — добавил специалист.

С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён: «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, заменит «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее Романцев высказал мнение о ситуации с молодыми игроками в российском футболе.