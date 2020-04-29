РФС направит средства от УЕФА на развитие футбола в регионах

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Российский футбольный союз (РФС) намерен направить денежные средства, выделяемые Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по программе HatTrick, на развитие футбола в регионах.
РФС направит средства от УЕФА на развитие футбола в регионах
  • РИА Новости

«УЕФА уточнил, что ежегодные средства, получаемые национальными федерациями в рамках программы HatTrick, могут быть использованы для поддержки футбола по их усмотрению, речь о дополнительном финансировании не идёт. Мы не собираемся корректировать наши планы, средства будут направлены на развитие футбола в регионах», — приводит ТАСС слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

Программа HatTrick была запущена УЕФА в конце 2003 года, в рамках неё  все ассоциации, включая РФС, ежегодно получают средства. В 2020-м размер выплаты составит €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин поддержал желание РФС доиграть чемпионат страны.

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