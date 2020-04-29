Матыцин поддержал желание РФС доиграть чемпионат страны

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство сделает всё возможное для возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матыцин поддержал желание РФС доиграть чемпионат страны
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Очень важный аспект связан с возобновлением чемпионатов по игровым видам спорта. Это отдельная сложность. Знаем желание РФС закончить чемпионат. Будем делать всё возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей очень много», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Он отметил, что необходимо начинать возвращаться к нормальной жизни и думать о будущем, а именно прорабатывать регламент проведения матчей.

РПЛ, как и многие другие европейские спортивные турниры, была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Минспорт России посодействует въезду иностранных футболистов на российскую территорию.

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