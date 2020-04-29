Минспорта России посодействует въезду иностранных футболистов на территорию страны

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что организация оказывает содействие Российскому футбольному союзу (РФС) в вопросе возвращения на территорию страны иностранных футболистов.
Минспорта России посодействует въезду иностранных футболистов на территорию страны
  • Reuters

«Знаю, что Александр Дюков (президент РФС. — RT) тоже на связи по вопросу проведения соревнований для клубных команд. Вопрос мы тоже прорабатываем. Он связан и с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ», — цитирует Матыцина ТАСС.

По словам министра спорта страны, организация направила на согласование проект распоряжения по данному вопросу, а после получения согласования продолжит помогать РФС с решением проблемы.

Ранее глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев выразил мнение, что руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно взять пример с Лиги 1 и досрочно завершить розыгрыш сезона-2019/20.

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