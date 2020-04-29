Зарипов достиг договорённости о новом контракте с «Ак Барсом»

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Нападающий Данис Зарипов и казанский хоккейный клуб «Ак Барс» достигли договорённости о подписании нового контракта.
Зарипов достиг договорённости о новом контракте с «Ак Барсом»
  • © ak-bars.ru

Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что новое соглашение рассчитано на один год.

«Объявлять о подписании контракта — прерогатива клуба», — добавил агент.

39-летний Зарипов трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и ещё дважды — играя за магнитогорский «Металлург». Его действующее соглашение с казанским клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Зарипов хочет зарабатывать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год.

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