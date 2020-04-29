Зарипов достиг договорённости о новом контракте с «Ак Барсом»
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Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что новое соглашение рассчитано на один год.
«Объявлять о подписании контракта — прерогатива клуба», — добавил агент.
39-летний Зарипов трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и ещё дважды — играя за магнитогорский «Металлург». Его действующее соглашение с казанским клубом истекает 30 апреля.
Ранее сообщалось, что Зарипов хочет зарабатывать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год.