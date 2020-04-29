СМИ: 50 клубов собираются подать иск к Федерации футбола Франции

50 любительских французских клубов рассматривают вариант подачи коллективного иска к Федерации футбола страны (FFF) из-за досрочного прекращения сезона-2019/20.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Radio Monte-Carlo.

Отмечается, что в связи с досрочным окончанием футбольного сезона-2019/20, во Франции многие клубы оказались недовольны тем, как намерены определять команды, которые будут понижены и повышены в классе.

В связи с этим около 50 клубов, названия которых не названы, собираются подать коллективный иск на FFF. Причём речь идёт не только о футбольных, но и футзальных коллективах.

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