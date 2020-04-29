Президент «Монпелье» сообщил о состоянии заражённого коронавирусом футболиста

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Президент французского футбольного клуба «Монпелье» рассказал о состоянии здоровья заражённого коронавирусом игрока команды Жуниора Самбия.
Президент «Монпелье» сообщил о состоянии заражённого коронавирусом футболиста
  • Жуниор Самбия (справа)
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

«Его состояние улучшается с каждым днём. Я желаю ему как можно скорее набрать форму и прежде всего хорошо отдохнуть», — цитирует Николлена RMC Sport.

Он отметил, что новость о заболевании игрока сильно ударила по команде.

23-летний француз был госпитализирован 21 апреля. 23 апреля его поместили в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, и Самбия был введён в искусственную кому.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы.

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