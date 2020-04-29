Президент «Монпелье» сообщил о состоянии заражённого коронавирусом футболиста
- Жуниор Самбия (справа)
- Reuters
- © Eric Gaillard
«Его состояние улучшается с каждым днём. Я желаю ему как можно скорее набрать форму и прежде всего хорошо отдохнуть», — цитирует Николлена RMC Sport.
Он отметил, что новость о заболевании игрока сильно ударила по команде.
23-летний француз был госпитализирован 21 апреля. 23 апреля его поместили в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, и Самбия был введён в искусственную кому.
Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы.