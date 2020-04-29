Квят считает, что Alpha Tauri сможет быть четвёртой по силе командой в «Формуле-1»

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Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят высказал мнение, что сокращение сезона «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса не повлияет на расстановку сил в пелотоне.
Квят считает, что Alpha Tauri сможет быть четвёртой по силе командой в «Формуле-1»
  • Reuters

«Надеюсь, что гонки возобновятся как можно быстрее. К сожалению, это зависит не от нас, всё в руках природы. Но сокращение сезона не меняет расстановки сил. Тройка лидеров сохранится. Но мне кажется, что Alpha Tauri сможет быть четвёртой по силе командой. Противники сильны, но команда и я лично готовы сражаться», — приводит слова Квята La Gazzetta dello Sport.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и во Франции были отменены.

Ранее сообщалось, что в календарь «Формулы-1» на 2020 год не войдут гонки в Канаде, Бельгии и Италии.

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